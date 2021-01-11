Опасный астероид приближается к Земле

Он относится к группе "аполлонов" - околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны.

В ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5, сообщили астрономы, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Траектория его орбиты приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.

Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE, а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Астероид относится к группе "аполлонов" - околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны.

По оценкам ученых, его диаметр составляет от 0,5 до 1,1 километра.

2020 WU5 перемещается по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездной величины, а угловая скорость - 33,4 угловой секунды в минуту. В это время астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего.

Как сообщается, в средних широтах Северного полушария сложатся хорошие условия для его наблюдения.

Увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм. Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли - по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 миллиона километров - он отнесен к потенциально опасным.

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