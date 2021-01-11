Миссия ОБСЕ признала выборы в Казахстане

Положительной оценки удостоились меры по предотвращению коронавируса на избирательных участках.

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по наблюдению за выборами в Мажилис и маслихаты в Казахстане признала выборы состоявшимися. Об этом сообщил на брифинге специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин, передает корреспондент zakon.kz.

Мы не смогли охватить многие участки и процедуры по всей стране, но наши наблюдения и анализ сфокусировались на выборном процессе. Наше первичное заключение является следующим: 10 января парламентские выборы в Казахстане, им не хватало истинной конкуренции и подчеркнули необходимость политических реформ. Они были технически подготовлены эффективно, несмотря на вызовы, которые связаны с пандемией, - сказал Вигенин.

По его словам, участие в выборном процессе принимали пять партий, кандидаты смогли спокойно бороться.

Хотел бы поприветствовать эффективное администрирование выборов, несмотря на серьезные меры по предотвращению COVID, которые были внедрены на участках и процедуре голосования, - указал он.

Вместе с этим иностранный гость добавил, что у Казахстана в выборном процессе есть еще моменты, которые требует совершенствования. В связи с этим международная организация готова дать свои рекомендации по улучшению будущих избирательных процессов в Казахстане.

Предварительное заявление, которое мы сегодня представляем, включает предварительные выводы, и заключение в отношении нашей оценки данного выборного процесса. Сейчас миссия останется в стране и будет более детально работать со всеми заинтересованными сторонами, собеседниками. Мы подготовим окончательный отчет, куда войдет комплексная оценка выборов, а также она включит рекомендации, которые будут направлены на совершенствование будущих избирательных процессов в Казахстане. Этот окончательный отчет будет опубликован через восемь недель. И он будет представлен властям Казахстана, - заключил руководитель миссии.

В целом, миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Мажилис и маслихаты посетила в день выборов более 90 избирательных участков в 13 из 17 регионов Казахстана.

10 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка избирателей по стране составила более 63%

Оксана Скибан, Нур-Султан

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