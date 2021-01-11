Где можно ездить на мопедах в Казахстане

К управлению мопедами допускаются лица не младше 16 лет.

С популяризацией в Казахстане различных курьерских служб на дорогах стало появляться больше мопедов. Где им можно ездить и где нельзя, рассказывает zakon.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Мопед - это двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

К управлению мопедами допускаются люди не младше 16 лет.

На них можно ездить только по правому краю проезжей части, в том числе по выделенке для общественного транспорта. И это при условии, что на улице нет велосипедной полосы или велодорожки. Если таковые имеются, то ездить мопедисты обязаны строго по ним.

Запрещено ездить по тротуарам и обочинам. Также на мопедах нельзя проезжать пешеходные переходы. Нарушителям грозит штраф в размере 15 МРП. Отдельно прописан запрет на выезд на автомагистрали. Его можно найти в разделе 16 ПДД РК.

Также мопедистам запрещается:

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

- перевозить пассажиров;

- перевозить груз, который выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

- буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

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