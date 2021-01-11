Какие организации относятся к нефтяному сектору - изменения

В этом году представителя нефтяного сектора будут предоставлять налоговый отчет за 2020 год.

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности" от 5 января 2021 года внесены уточнения, необходимые при определении перечня организаций нефтяного сектора, передает zakon.kz.

Так, в связи с принятыми поправками к организациям нефтяного сектора относятся: - юридические лица, занимающиеся добычей сырой нефти, газового конденсата;- юридические лица, заключившие контракты на разведку сырой нефти, газового конденсата;- получатель от имени государства полезных ископаемых, переданных недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме.

Как отметили в Комитете госдоходов, Перечень организаций нефтяного сектора на следующий финансовый год утверждается к 20 декабря текущего финансового года совместно центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области проведения нефтяных операций, заключения и исполнения контрактов на недропользование.

Данные изменения носят уточняющий характер, поправки вводятся в действие с 2019 года, так как перечень на 2020 год уже был утвержден в 2019 год с учетом предлагаемых поправок.

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