Развязку в районе "Алтын Орды" завершат до конца 2021 года в Алматы

На реализацию проекта "Алтын-Орда" было выделено 10,787 млрд тенге.

В Алматы все еще продолжается строительство развязки в районе "Алтын Орды". Полное завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2021 года, передает zakon.kz.

В ответе на официальный запрос "Казинформа" в "КазАвтоЖол" говорится, что согласно проекту здесь предусмотрено уширение проезжей части до 10 полос (по 5 полос в двух направлениях), одно разворотное кольцо с эстакадой длиной порядка 600 м, разворотная эстакада по типу "Подкова", мост через реку Аксай и три надземных пешеходных перехода в районе ТЦ "Апорт", ТЦ "Алтын Орда" и ЖК "Асыл-Арман".

На сегодняшний день подрядчиком производятся работы по армированию железобетонного пролета на эстакаде по главной магистрали и разворотной эстакаде по типу "Подкова", работы по устройству примыкания (заезд/выезд) в районе рынка "Барлык" и "Алтын-Орда". Кроме того, ведется заготовка материалов (битум, щебень, арматура, цемент, конструкции и элементы обустройства дороги и т.д.)", - сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

Отмечается, что с начала строительства были выполнены следующие виды работ: земляные работы порядка 90%, устройство асфальтобетонного покрытия порядка 90%, наружное освещение порядка 50%, возведение искусственного сооружения эстакады по типу "Подкова" 80%, также эстакада по главной магистрали 60% от потребности.

На сегодня завершены работы на мосту через реку Аксай, открыто движение на всем протяжении участка для транспорта и налажено наружное освещение участка автомобильной дороги.

На реализацию проекта "Алтын-Орда" было выделено 10,787 млрд тенге.

Десятиполосную автодорогу и развязки в Алматы начали строить еще в 2017 году.

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