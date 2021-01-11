Снег, метель и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны.

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана с 20:00 11 января по 21:00 12 января, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Северо-Казахстанской области 12 января ожидается снег. Местами ожидается метель. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

В Акмолинской области на большей части ожидается снег. Местами метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Кокшетау ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде днем ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 70-95%.

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