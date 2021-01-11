Усилена ответственность за коррупционные преступления

Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов.

По поручению Главы государства в своем Послании народу Казахстана усилена ответственность за коррупционные деяния. О том, какие соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс РК рассказал в ходе брифинга руководитель Антикоррупционной службы по Алматы Ныгмеджан Сапаров, передает zakon.kz.

Руководитель департамента отметил, что увеличены сроки лишения свободы за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

Если ранее за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса "Дача взятки в значительном размере" максимальная санкция составляла до пяти лет лишения свободы и признавалось преступлением средней тяжести, то согласно новой редакции верхний порог наказания увеличен до семи лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями – запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

Данный запрет относится к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов.

К примеру, теперь для дающих простую взятку (до 50 МРП или до 145 тысяч тенге) минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки.

Если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом составит 2 млн тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял 1 млн тенге. Аналогично вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников.

Вместе с тем, в ходе брифинга подведены итоги проектов Антикоррупционной службы.

Руководитель проектного офиса "Sanaly urpaq" Кайыржан Токушев рассказал, что в целях пропаганды антикоррупционной политики проведены более 9000 мероприятий, с общим охватом 400 000 человек.

В целях повышения финансовой грамотности граждан за отчетный период проведены прямые эфиры в рамках проекта "Ашық бюджет" с привлечением специалистов бюджетной, налоговой и других сфер.

Также спикеры отметили, что активно ведется работа информационной платформы "Интерактивная карта открытых бюджетов", которая отображает детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на содержание социальных объектов города.

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