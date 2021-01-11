Назначен новый санврач по Кызылординской области

Аким области пожелала Динаре Жанабергеновой удачи в непростое время.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова встретилась с руководителем областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Динарой Жанабергеновой и обсудила эпидемиологическую ситуацию в регионе, передает zakon.kz.

Вы назначены на должность в непростое время. Как известно в период пандемии возлагается большая ответственность в сферу, которой вы руководите. Поэтому главная наша общая цель – это здоровье граждан. Надеемся, что для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе будет проведена соответствующая работа. Желаю удачи в новой должности, - сказала аким области.

Гульшара Абдыкаликова поручила руководителю департамента активизировать разъяснительные мероприятия по соблюдению карантинных требований среди населения. Она дала ряд поручений в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Динара Жанабергенова была назначена руководителем ДККБТУ Кызылординской области 6 января по решению конкурсной комиссии. До этого она занимала должность начальника эпидемиологического отдела. Занимавшая ранее эту должность Алия Абдыкаимова находится на посту заместителя главного санврача, сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

Динара Жанабергенова родилась в 1979 году в Жалагашском районе Кызылординской области. Окончила Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности "Врач-гигиенист, эпидемиолог".

Трудовую деятельность начала в 2002 году санитарным врачом по гигиене труда Жалагашской районной СЭС.

В 2005-2010 гг. занимала должность начальника отдела эпидемиологического надзора Жалагашского районного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

В 2010-2012 гг. - главный специалист сангигнадзора за пищевыми объектами Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кызылординской области;

В 2012-2017 гг. - руководитель Сырдарьинского районного управления по защите прав потребителей;

В 2017-2020 гг. - руководитель отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на объектах питания Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области.

До назначения занимала должность руководителя отдела контроля и надзора за объектами питания Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области.

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