HBO снимет продолжение сериала "Секс в большом городе"

Съемки начнутся в конце весны в Нью-Йорке.

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал сиквел "Секса в большом городе", который выйдет в формате мини-сериала под названием "And Just Like That…", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В съемках примут участие Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис

Мини-сериал расскажет, как Кэрри Брэдшоу (Паркер), Шарлотта Йорк (Дэвис) и Миранда Хоббс (Никсон) переживают любовь и дружбу в свои 50 лет, сообщает Variety.

Актрисы поделились новостью в Instagram, сопроводив ее коротким тизером, в котором кадры из жизни Нью-Йорка перемежаются со словами "And Just Like That…" ("И прямо так же, как..."), которые Кэрри Брэдшоу набирает на компьютере.

Съемки сериала начнутся в конце весны в Нью-Йорке, планируется снять десять получасовых серий. Паркер, Никсон и Дэвис также станут исполнительными продюсерами вместе с шоураннером Майклом Патриком Кингом.

Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс в оригинальном сериале, не вернется к роли. СМИ сообщали, что между Кэттролл и Warner Bros. произошли разногласия. Кроме того, актриса отказалась сниматься в третьей части фильма "Секс в большом городе в 2016 году", из-за чего, по данным СМИ, проект закрыли, а Кэттролл и Паркер разругались, потому что исполнительница роли Кэрри Брэдшоу обвинила партнершу в срыве съемок.

В интервью для подкаста Women's Prize for Fiction Кэттролл признала, что ей "повезло" уйти из сериала навсегда.

Уходить всегда немного стыдно, стыдно осознавать, что придется все отпустить. Но никто не хочет быть птицей в клетке вечно, — рассуждала актриса. — Я помню, как в соцсетях горевали от того, что я не хочу сниматься в фильмах. Некоторые отзывы на мой отказ были удивительными. Мне писали: "Я работаю в банке, и мне не нравятся коллектив, расписание, но я делаю это. Почему бы и вам просто не сделать это!". Они требовали дать им то, чего они хотят, как бы говорили: "Я несчастен, и пусть ты тоже будешь несчастной". Но мне повезло, у меня есть право выбора: я могу не работать над проектом. Я никогда не стала бы делать то, чего не хочу делать.

"Секс в большом городе" был создан Дарреном Старом на основе одноименной книги Кэндис Бушнелл 1997 года. Сериал вышел на канале HBO в 1998 году и продолжался шесть сезонов, до 2004 года. На сюжет о четырех подругах в Нью-Йорке снято два фильма: "Секс в большом городе" (2008) и "Секс в большом городе 2" (2010). На канале The CW в 2013 году вышел приквел в двух сезонах под названием "Дневники Кэрри" с участием Анны-Софии Робб.

Сериал стал любим миллионами поклонников по всему миру, а также получил положительные отзывы критиков и множество наград и номинаций на престижные премии — среди них семь премий "Эмми", восемь "Золотых глобусов" и 11 премий Гильдии киноактеров.

Наряду с ребутом сериала "Секс в большом городе" HBO Max также перезапускает культовые шоу "Сплетница" и "Настоящая кровь".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!