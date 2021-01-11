Появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медцентра

Трех человек спасли.

В социальных сетях появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медицинского центра в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

Как стало известно, возгорание произошло в четырехэтажном здании на улице Карла Либкнехта, 17.

Обнаружено загорание натяжного потолка. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров. Трех человек спасли, еще несколько эвакуировали, - сообщили YK-news.kz в ДЧС ВКО

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!