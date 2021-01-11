Жители жилых массивов Нур-Султана приходили голосовать семьями

В день выборов 10 января для голосования было сформировано 283 избирательных участк

В Нур-Султане жители жилых массивов также проявили активную гражданскую позицию и активно голосовали на выборах. На избирательные участки приходили семьями, передает zakon.kz.

Среди активно голосовавших жители жилых массивов "Коктал-1", "Коктал-2", "Агрогородок", "Железнодорожный", "Куйгенжар", "Интернациональный", "Ондирис", "Кирпичный", "Пригородный", "Уркер" и т.д.

В день выборов 10 января для голосования было сформировано 283 избирательных участка. Участки были оснащены всей необходимой оргтехникой, на местах соблюдались санитарные нормы.

Жительница ЖМ "Уркер" Карашаш Ташенова отметила, что организация прошла на должном уровне.

Мой избирательный участок находился в школе. На входе стояли указатели, волонтеры измерили температуру, выдали перчатки и напомнили о масочном режиме. Голосующих было много. Выборы имеют большое значение. Каждый должен проявить свое право и проголосовать за ту партию, чьи идеи и взгляды разделяет,- сказала Карашаш Ташенова.

Который год я участвую в голосовании. И в этот раз, несмотря на вечернее время, я пришел и отдал свой голос, выполнив свой гражданский долг. Считаю, что голос каждого гражданина важен для дальнейшего процветания и развития нашей страны,- сказал житель жилого массива "Ондирис" Жанат Абдуллин.

Жители жилых массивов положительно отметили работу избирательных участков. Сделать свой выбор могли граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, то есть в день выборов они должны были достичь 18 лет.

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