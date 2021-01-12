Водитель Audi "собрал" пять авто на перекрестке в Алматы

Пострадали трое.

В Алматы на перекрестке проспекта Абая с улицей Тлендиева произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, передает корреспондент zakon.kz.

Водители пяти автомобилей стояли на проспекте Абая и ждали дополнительного сигнала светофора для поворота налево на Тлендиева. В попутном восточном направлении следовал водитель Audi 100.

По предварительной информации, он хотел "протиснуться" между рядами, однако не рассчитал габаритов. Иномарка сначала врезалась в Hyundai Sonata. Отскочив от нее, автомобиль снова занесло на левый ряд в Nissan Maxima, затем под удар попала Toyota 4Runner. От столкновения у внедорожника оторвало колесо, которое полетело во впередистоящий Chevrolet. В конце-концов Audi врезался в Lexus GS. Удар был такой силы, что заднюю часть Lexus смяло внутрь, а иномарка выехала на перекресток. Саму Audi развернуло поперек дороги.

Среди пострадавших водитель Lexus, водитель Audi и его пассажирка. По всей видимости, она не была пристегнута, так как на лобовом стекле остались характерные следы.

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