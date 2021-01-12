СМИ: эффективность китайской вакцины от COVID-19 оказалась ниже 60%

По данным портала UOL, речь идет о вакцине Coronavac фармакологической компании Sinovac Biotech.

Средний показатель эффективности вакцины от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech оказался ниже 60% по результатам клинических испытаний в Бразилии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в понедельник местный информационный портал UOL. Эту информацию ему подтвердили два источника, имеющие доступ к отчетам Института Бутантан в Сан-Паулу, который является партнером китайской компании.

Вместе с тем портал подчеркивает, что препарат достиг минимального, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения и бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), уровня эффективности в 50%, что позволяет использовать его для иммунизации населения.

Ранее в понедельник директор Института Бутантан Димас Ковас сообщил, что данные о средней эффективности препарата будут официально обнародованы днем во вторник. На прошлой неделе были представлены данные о клинической эффективности вакцины, которая, как утверждалось, в 100% случаев предотвратила развитие тяжелой и средней формы вызываемого коронавирусом заболевания и в 78% случаев помогла избежать развития легкой формы заболевания.

К настоящему времени в Anvisa выдали разрешения на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо Coronavac, это вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, американской Pfizer, а также Janssen-Cilag, которая является подразделением компании Johnson & Johnson. Бразилия участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.

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