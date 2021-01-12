ЕС дал оценку парламентским выборам в Казахстане

В Брюсселе похвалили эффективную организацию парламентских выборов в Казахстане, но добавили, что правовая база в стране не способствует проведению голосования по международным стандартам.

В ЕС похвалили эффективную организацию выборов в Мажилис, состоявшиеся 10 января 2021 года на фоне пандемии COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Тем не менее правовая база в стране пока не способствуют проведению выборов в соответствии с международными стандартами. Такая оценка содержится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в понедельник, 11 января.

По мнению экспертов ЕС, в ходе проведения парламентских выборов 2021 года власти Казахстана продемонстрировали высокую готовность к сотрудничеству с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В то же время в Брюсселе отметили, что со времени прошлых парламентских выборов Казахстан провел некоторые политические реформы и запустил процессы модернизации.

Однако нынешние выборы стали упущенной возможностью эффективно применить их в деле, - подчеркивается в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Было отмечено, что давние рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по некоторым вопросам остались без внимания.

Также эксперты ЕВС добавили, что с 2013 года в Казахстане не была зарегистрирована ни одна новая политическая партия.

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