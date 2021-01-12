Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС в связи с инаугурацией Байдена

Также он распорядился, чтобы была направлена федеральная помощь.

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента Джо Байдена 20 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти американской столицы ввели режим ЧС по собственной инициативе и обратились к Трампу с просьбой сделать то же самое, чтобы Вашингтон при необходимости получил федеральную помощь в обеспечении безопасности.

Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией, - говорится в сообщении Белого дома.

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