Пьяного павлодарца родные заперли в мороз на балконе

Пьяный отец устроил дома скандал, вел себя агрессивно.

4165 семейных дебоширов наказаны в Павлодарской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 января в 17:20 часов в Экибастузе 46-летний отчим устроил скандал, выражался нецензурной бранью, а затем и вовсе выгнал из квартиры падчерицу. Причина – супруга не отвечала на его звонки.

По данному факту семейный дебошир привлечен к ответственности по статье 73 КРКоАП, материал направлен в суд, – рассказал начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

В другом случае, 9 января в 20:47 часов в Павлодаре в полицию поступил вызов о том, что пьяный отец устроил дома скандал, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Домочадцам пришлось закрыть 55-летнего главу семейства на балконе.

Прибывшими на вызов стражами правопорядка павлодарец был доставлен в Центр временной адаптации и детоксикации (медвытрезвитель). В отношении него возбуждено административное производство по статьям 73 части 1 и 440 части 1 КРКоАП, материалы направлены в суд.

Стоит отметить, что полицейскими на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику и выявление нарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Осуществляются проверки по месту жительства лиц, склонных к совершению противоправных действий в сфере быта, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучные семьи, а также лица, состоящие на учете в полиции, в том числе несовершеннолетние, – рассказал Галым Саргулов.

В результате проведенной работы в 2020 году к административной ответственности привлечено 4165 человек, из них 2941 за нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 959 за умышленное причинение легкого вреда здоровью и 265 за нанесение побоев. Все материалы рассмотрены в суде.

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