Сутенеров и хозяев притонов будут лишать родительских прав в Таджикистане

Парламент Таджикистана внес поправки в Семейный кодекс.

Парламент Таджикистана внес поправки в Семейный кодекс республики, дополнив его новыми пунктами, по которым родителей могут лишить их прав, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедиазонаЦА.

Согласно новым поправкам, родители, осужденные за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей в возрасте до шестнадцати лет, а также лица, занимающиеся созданием или содержанием публичных домов, сутенерством, лишаются родительских прав.

По действующей статье 69 Семейного кодекса, родительских прав лишают только родителей, уклоняющихся от выплаты алиментов, жестоко обращающихся с детьми, причинивших вред их здоровью или страдающих от алкогольной или наркотической зависимости.

Таджикские правозащитники уже обращались к президенту с требованием ужесточить наказание за насилие над детьми. По их данным, только за последние полгода стало известно о 16 громких случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, благодаря освещению в соцсетях и СМИ.

Гражданские активисты обратились к руководству Таджикистана с просьбой об ужесточении наказания за насилие над несовершеннолетними после того, как 9 декабря суд Гиссара приговорил обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки к 5 годам лишения свободы, и сразу же амнистировал его в зале суда. Приговор вызвал бурные возмущения в соцсетях. Многие пользователи назвали решение суда "безразличием к аморальным действиям в отношении несовершеннолетних".

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