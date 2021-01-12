Обновилась статистика по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 67город Алматы - 110город Шымкент - 8Акмолинская область - 60Актюбинская область - 3Алматинская область - 75Атырауская область - 74Восточно-Казахстанская область - 27Жамбылская область - 17Западно-Казахстанская область - 47Карагандинская область - 41Костанайская область - 62Кызылординская область - 6Павлодарская область - 23Северо-Казахстанская область - 52Туркестанская область - 20

Всего в стране выявлены 163 711 заболевший.

Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 67,в городе Алматы - 155,в Акмолинской области - 51,в Актюбинской области - 19,в Алматинской области - 19,в Атырауской области - 66,в ВКО - 30,в ЗКО - 81,в Карагандинской области - 27,в Костанайской области - 71,в Кызылординской области - 3,в Мангистауской области - 23,в Павлодарской области - 143,в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 149 843 человека от COVID-19.

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