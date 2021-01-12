Александр Бублик выбил фаворита турнира ATP 250 Antalya Open

Матч продолжался 1 час 30 минут. Уступая по счету в первом сете, Бублик смог перевести партию в тай-брейк, который остался за казахстанским теннисистом.

Первая ракетка Казахстана обыграла первого сеянного Маттео Берреттини. Итальянец занимает 10-ю строчку рейтинга ATP, казахстанец - 49-ю. Четвертьфинал турнира в Анталье завершился со счетом 7/6, 6/4, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Уступая по счету в первом сете, Бублик смог перевести партию в тай-брейк, который остался за казахстанским теннисистом.

Во втором сете Александр сделал брейк в пятом гейме, а затем на своей подаче отыграл два брейк-поинта и повел со счетом 2:4, что позволило ему довести матч до победы.

За это время 23-летний Бублик выполнил 12 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 24-летний Берреттини 7 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счет в личных встречах стал 1:1.

Попасть в полуфинал в первую неделю сезона и обыграть пару лучших игроков - Маттео входит в десятку лучших. Это отличное начало, - отметил Александр.

В полуфинале соревнований Antalya Open Александр Бублик сойдется с французом Жереми Шарди, занимающим 74-е место в рейтинге ATP. Призовой фонд соревнований составляет € 300 тысяч.

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