Назначен новый санврач Карагандинской области

Им стал Юрий Залыгин.

Руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области назначен Юрий Залыгин, передает zakon.kz.

Акимат области сообщает, что главу ведомства представил аким Женис Касымбек на аппаратном совещании.

У Юрия Залыгина два высших образования. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "врач-гигиенист-эпидемиолог", Казахстанско-Российский университет - по квалификации "бакалавр экономики".

В санитарной службе трудится с июля 2001 года. Работал на различных должностях в Жезказгане и Темиртау. Возглавлял Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Жезказгану, Жезказганское городское управление по защите прав потребителей. Был заместителем руководителя в областных департаментах по защите прав потребителей, охраны общественного здоровья, контроля качества и безопасности товаров и услуг. С ноября 2020 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

До него главным государственным санитарным врачом области был Канат Аскаров. В октябре он уволился по собственному желанию.

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