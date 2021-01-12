10% потерял тенге к доллару в 2020 году

Национальная валюта ослабла на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.

На заседании правительства глава Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о ситуации на рынке валют в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В декабре 2020 года рост цен на нефть и повышение спроса на рисковые активы наряду с увеличенным внутренним предложением за счет продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат позволили обменному курсу тенге укрепиться на 1% с 425,07 до 420,91 тенге за доллар США, - сказал Досаев.

В целом, по его словам, в 2020 году национальная валюта наряду с другими валютами развивающихся стран ослабла на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, который привел к выходу инвесторов из рисковых активов.

Так, бразильский реал ослаб на 29%, турецкая лира – на 25%, а российский рубль – на 19,3%. Обменный курс тенге за 2020 год ослаб на 10% с 382,6 до 420,91 тенге за доллар США. Важно отметить, что обменному курсу тенге удалось закрыть год, значительно отыграв мартовское падение до 448,5 тенге благодаря улучшению внешних условий и принятому комплексу мер Нацбанком совместно с правительством, - уточнил он.

По итогам торгов на бирже 11 января 2021 года обменный курс составил 419,18 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца еще на 0,4%.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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