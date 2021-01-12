ВВП Казахстана снизился на 2,6%

Несмотря на отрицательный рост в некоторых отраслях, динамика к концу года улучшилась, - заявил глава МНЭ.

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов озвучил итоги социально-экономического развития за 2020 год, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2%. Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,6%. В результате, темп роста ВВП составил минус 2,6%, - сообщил глава МНЭ на заседании правительства.

Он отметил, что почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста. В строительстве рост на 11,2%, информации и связи - на 8,6%, сельском хозяйстве - на 5,6%, обрабатывающей промышленности - на 3,9%, образовании - на 2,3%.

Несмотря на отрицательный рост в некоторых отраслях, динамика к концу года улучшилась. Это транспорт, торговля, научная и техническая деятельность, операция с недвижимым имуществом, горнодобывающая промышленность.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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