Озвучены окончательные итоги по выборам в Мажилис РК

В Мажилис Парламента проходят три партии.

В ЦИК РК озвучили итоги по выборам в Мажилис Парламента РК, передает zakon.kz.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо было преодолеть барьер в 7%. В выборах участвовали пять политических партий: Партия Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая партия "Ауыл", Партия "Адал", Народная партия Казахстана. Согласно результатам exit poll, в Мажилис прошли три партии - Партия Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".

Итоги выборов в целом по республике устанавливаются ЦИК, который подсчитывает сумму голосов избирателей и распределяет мандаты среди политических партий, получивших 7 и более процентов голосов избирателей.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, количество избирателей составило 11 919 241. Бюллетени получили 7 539 280 человек или 63,25%. За политические партии проголосовали 7 241 562 человек.

Согласно подсчетам голоса избирателей распределились так:

- Народная партия Казахстана набрала 9,10 % (659 019 голосов)

- Партия Nur Otan - 71,09 % (5 148 074 голоса)

- Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29 % (383 023 голоса)

- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,95 % (792 828 голосов)

- Партия "Адал" - 3,57 % (258 618 голосов).

Таким образом, 7%-ный порог преодолели три партии: Партия Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".

Указанные партии допущены к депутатским мандатам, которые распределяются следующим образом:

партия Nur Otan - 76 мандатов

Народная партия Казахстана - 10 мандатов

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 12 мандатов.

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