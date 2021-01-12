Сколько мест в Мажилисе получили Nur Otan, "Ак жол" и НПК

Больше всех мандатов у партии Nur Otan.

В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные результаты парламентских выборов. По итогам выборов в парламент прошли три партии. Больше всех мандатов у партии Nur Otan, передает zakon.kz.

Партии Nur Otan, "Ак жол" и Народная партия Казахстана прошли в парламент.

Указанные партии допущены к депутатским мандатам, которые распределяются следующим образом:

партия Nur Otan - 76 мандатов;

Народная партия Казахстана - 10 мандатов;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 12 мандатов.

Кроме того, от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе будет 9 депутатов.

В списке кандидатов в депутаты от партии Nur Otan есть 126 человек. Узнать имена кандидатов можно здесь.

В списке партии "Ак жол" - 38 человек. Узнать имена кандидатов в депутаты можно здесь.

Народная партия Казахстана представила список из 113 человек. Узнать их имена можно здесь.

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