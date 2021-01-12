Незаконный бизнес организовал житель Шымкента на съемной квартире

Приговором Абайского районного суда Шымкента он признан виновным.

Житель Шымкента осужден за незаконную организацию игры в покер, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета финансового мониторинга МФ РК в Шымкенте выявили еще один факт организации незаконного игорного бизнеса. В частности, житель Шымкента на съемной квартире в 4-м микрорайоне организовал незаконную азартную игру в покер. Оборудовав квартиру игорным столом, фишками, колодами карт и дилерскими фишками, он незаконно занимался азартными играми, организовав игру в покер для своих знакомых, - говорится в сообщении КФМ.

Приговором Абайского районного суда Шымкента житель города признан виновным по ст. 307 ч.1 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП.

Конфискованны 3 полотна для покера, 1 видеорегистратор, более 1400 фишек казино, 5 колод игральных карт обращены в доход государства, уничтожены 2 дилерские фишки, 3 марки с изображениями и разными номерами, - добавили в КФМ.

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