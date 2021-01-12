Теперь и Боровое. Фигуристка исполнила нежный танец на озере

Фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Казахстанские озера продолжают покорять фигуристы, передает zakon.kz.

В этот раз выбор пал на озеро в Бурабайском районе Акмолинской области. А героиней видео стала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Она откатала по замерзшему озеру нежный танец под песню в исполнении Димаша Кудайбергена.

Вчера впервые съездила в Боровое и увидела не только всю эту красоту, но и провела время с пользой. Сбылась небольшая мечта: я покаталась на озере, да еще и под музыку @kudaibergenov.dimash, под одну из моих любимых мелодий "Знай", - рассказала фигуристка в своем instagram.

Элизабет Турсынбаева - казахстанская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях. Является серебряный призером чемпионата мира 2019 года, серебряным призером чемпионата четырех континентов 2019 года, серебряным призером зимней Универсиады 2019 года, бронзовым призером II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырехкратной чемпионкой Казахстана (2014—2017), бронзовым призером зимних Азиатских игр 2017 года.

Уже становится модным снимать зрелищные видео на казахстанских водоемах. Этот тренд запустила алматинка Ксения Панкратова, прокатившись сначала на БАО. Затем она каталась по замерзшему озеру Каинды. Недавно она покорила льды Капчагая.

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