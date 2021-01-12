Шесть тысяч долларов украла домработница в Нур-Султане

Ее задержали.

Домработница совершила кражу денег у хозяев, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана женщина, подозреваемая в краже денежных средств у хозяев, где она работала домработницей. В ходе расследования установлено, что, проработав у хозяев один год, женщина уволилась. Нареканий у хозяев со стороны работницы не было. Напротив, через некоторое время после увольнения хозяева пригласили ее на один день выйти для уборки дома. Домработница, выполнив свою работу и воспользовавшись отсутствием владельцев квартиры, совершила кражу денежных средств в размере 6 000 долларов США, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

Пропажу денег хозяева обнаружили только спустя месяц и обратились в полицию.

Полицейскими задержана 31-летняя ранее судимая женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК. Подозреваемая дала признательные показания. Большую часть денег женщина уже успела потратить. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы, - добавили в пресс-службе.

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