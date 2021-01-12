Работу продавцов рынков и магазинов налоговики будут отслеживать с помощью QR-кодов

Пилотный проект вводится в действие с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2023 года.

Министр финансов РК своим приказом от 24 декабря 2020 года утвердил Правила реализации пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра, передает zakon.kz.

Визуальный осмотр является иной формой государственного контроля, предусматривающей осмотр территорий крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов с применением специальных средств видеонаблюдения или фотофиксации должностными лицами органов государственных доходов по жалобам, поступившим в органы государственных доходов, - говорится в документе.

В рамках пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра используется штрих-код (QR-код), формируемый органом государственных доходов.

Как отмечается, пилотный проект по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую или розничную торговлю в РК на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов.

Налогоплательщики в течение 10 рабочих дней с даты начала пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра, при этом если физическое или юридическое лицо создано после введения в действие Правил, то в течение 10 рабочих дней со дня создания:

- получают штрих-код (QR-код) через веб-портал Комитета государственных доходов МВ РК (https://kgd.gov.kz) путем ввода в активном окне индивидуального идентификационного номера или бизнес-идентификационного номера (ИИН/БИН), регистрационного номера контрольно-кассовой машины (ККМ), нажатия кнопки «создать код» и распечатки;- размещают QR-код в местах нахождения ККМ;

Штрих-код содержит следующую информацию:- ИИН/БИН;- полное наименование налогоплательщика;- адрес местонахождения налогоплательщика;- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства;-регистрационный номер ККМ;- статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).

В свою очередь органы государственных доходов:

- предоставляют налогоплательщикам разъяснения по вопросам проведения пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра;- представляют налогоплательщикам пояснения по нарушениям, выявленным по результатам проведения визуального осмотра;- размещают на интернет-ресурсе органов государственных доходов решение о проведении визуального осмотра по специальной форме;- составляют акт визуального обследования, который является бланком строгой отчетности.

Проведение визуального осмотра осуществляется на основании Решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, или по месту нахождения объекта налогообложения или объекта, связанного с налогообложением.

Основанием для вынесения Решения органа государственных доходов является:

- наличие жалобы, поступившей в органы государственных доходов, по следующим вопросам:- отсутствие постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов при осуществлении предпринимательской деятельности на территории РК;- нарушения порядка применения ККМ;- отсутствие оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;- отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства;- неустранение нарушений, выявленных ранее проведенным визуальным осмотром.

Решение размещается на интернет-ресурсе органов государственных доходов за 3 рабочих дня до начала срока проведения визуального осмотра. Фиксирование нарушения осуществляется с помощью специальных средств видеонаблюдения или фотофиксации.

Обеспечение хранения информации о зафиксированных нарушениях налогового законодательства в течение срока обжалования возлагается на ответственное должностное лицо территориального подразделения органа государственных доходов.

Срок обжалования составляет 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику акта визуального обследования.

Как отмечается в приказе, должностные лица органов государственных доходов, осуществляющие визуальный осмотр, обеспечивают полноту отражения сведений, полученных в ходе визуального осмотра, в акте визуального обследования.

Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2023 года.

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