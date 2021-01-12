Индекс деловой активности снизился в Казахстане в декабре

В частности, снижение индекса в большей степени обусловлено уменьшением показателя в строительстве на 3 пункта до 49,5.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Жандос Шаймарданов рассказал об индексе деловой активности за декабрь 2020 года, передает zakon.kz

По его словам, по результатам опроса предприятий в декабре 2020 года индекс деловой активности в Казахстане снизился на 0,4 процентных пункта до 49,0.

Снижение индекса в большей степени обусловлено уменьшением показателя в строительстве на 3 пункта до 49,5. В сфере услуг индекс деловой активности сложился на уровне 48,0 (в ноябре 2020 года – 48,7). При этом деловая активность в сфере промышленности впервые после января 2020 года перешла в позитивную зону, составив 50,3 (в ноябре 2020 года – 49,6), - рассказал он.

Если смотреть по регионам, то в декабре показатели улучшились в Костанайской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

При этом значительное ухудшение индекса отмечается в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Предприятия реального сектора отмечают продолжение улучшений условий ведения бизнеса в Казахстане. Индекс бизнес климата в декабре достиг 4,2 – максимального значения в 2020 году.

В опросе приняли участие 452 предприятия: в сфере строительства – 64, промышленности – 172, услуг – 216.

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