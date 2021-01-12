Названа возможная причина происхождения коронавируса

По словам ученых, между животными и человеком существует "промежуточный хозяин" инфекции.

Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology, говорится, что ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили основные генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2.

Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году. Исследователи считают, что этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.

Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка - белок-"шип", ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.

Оказалось, что белки-"шипы", содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2. А "шипы" RaTG13 без труда связываются c областями SARS-CoV-2.

По словам ученых, если вставить этот же белок в некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность заражения повысится. Исследователи определили, что вирус не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. То есть между животными и человеком существует "промежуточный хозяин" инфекции.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус приветствовал готовность китайских властей сотрудничать по вопросам COVID-19 с экспертами возглавляемой им организации, которые отправились в Китай для выяснения причин начала пандемии коронавируса.

В декабре прошлого года китайские и австралийские ученые отметили, что коронавирус мог быть в промежуточном носителе в течение долгого времени. Процесс же передачи вируса от животного к человеку мог произойти не в Ухане и даже не в провинции Хубэй в КНР.

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