Смартфоны могут ограничить в школах Казахстана

Вопросы ограничения использования телефонов обсуждаются не один день.

На брифинге в СЦК вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова прокомментировала проект приказа ведомства, в котором предусматривается запрет использования смартфонов в средних учебных заведениях, передает корреспондент zakon.kz.

Речь идет о приказе, который вывешен для общественного обсуждения. Я так думаю, что коллеги понимают, что такие проекты приказов всегда вывешиваются, чтобы мы услышали, увидели мнение общественности, мнение наших коллег-педагогов. Поэтому после того, как снимем этот приказ с обсуждения, обязательно будут вноситься определенные коррективы, с учетом мнений и предложений, которые поступают на общественный портал. вице-министр образования и науки РК

По ее словам, такая работа ведется не только с этим приказом, со всеми другими приказами, которые издает МОН.

Что касается ограничений, в целом вопросы ограничения использования телефонов обсуждаются не один день. И не только нашей страной. В целом, разные мнения присутствуют. При этом мы также еще будем изучать этот вопрос, чтобы принять окончательное решение. Шолпан Каринова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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