В Алматинской области объявили о локдауне на выходных

В Талдыкоргане и двух районах.

Некоторые регионы Алматинской области находятся в "красной" и "желтой" зонах. В связи с этим там принято решение усилить карантин в этих регионах, передает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба акимата Алматинской области.

Рост заболеваемости в области начался с октября 2020 года, регистрация случаев КВИ за три месяца увеличилась в 7,5 раз: сентябрь – 74 случая, октябрь – 184 случая, ноябрь – 591 случай, декабрь – 1386 случаев. За 11 дней января зарегистрировано 597 случаев КВИ.

В структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск - в общественных местах (объекты торговли и общепита, рынки), где заразились 40%, и в семьях – 25%. Это говорит о том, что в праздничные дни жители города и близлежащих районов нарушали ограничительные меры, не соблюдая требования санитарного врача области. После новогодних выходных эпидемиологическая ситуация по КВИ в Талдыкоргане остается напряженной - согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, город в "красной зоне", а в "желтой зоне" Коксуский, Ескельдинский и Панфиловский районы, - сообщили в акимате.

Только за 11 дней января в Талдыкоргане заболели 135 человек, в Коксуском районе - 62 человека, Ескельдинском районе - 41 человек.

В целях усиления контроля за эпидемиологической ситуацией в Талдыкоргане, Коксуском, Ескельдинском районе с 13 января вводятся дополнительные ограничения на выходные дни (локдаун). Будет приостановлена работа ресторанов, кафе (вынос и доставка – без ограничений), ТРЦ, торговых домов (за исключением продуктовых рынков, аптек, салонов красоты, химчисток), крытых рынков (продуктовые и непродуктовые), саун, СПА салонов, спортивно - оздоровительных центров, ледовых катков и др. В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу до 21 января текущего года продлено онлайн-обучение в школах указанных регионов, - сообщили в акимате.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!