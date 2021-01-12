Практически нулевую видимость на трассе показали полицейские

С 12 по 13 января в территории Карагандинской области прогнозируется ухудшение погодных условий - снег и усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области на участке от транспортной развязки п. Актау до границы Акмолинской области, а также между городами Караганда и Темиртау закрыто движение. Полиция записала видео с трассы, чтобы показать, что там происходит, передает zakon.kz.

На видео подполковник сообщает о том, что с 12 по 13 января в территории Карагандинской области прогнозируется ухудшение погодных условий - снег и усиление ветра 15-20 м/с.

В связи с этим, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, исключения дорожно-транспортных происшествий и предотвращения чрезвычайных случаев Управление административной полиции ДП Карагандинской области настоятельно рекомендует водителям транспортных средств вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метрологические условия, в том числе видимость в направлении движения. При переходе пешеходных переходов быть более внимательным и осторожным, строго соблюдать правила дорожного движения, - обратился полицейский, за спиной которого из-за снега ничего не видно.

Жителям региона рекомендуютя воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы населенных пунктов, обращать внимания на смс-оповещения о погодных условиях и ограничении движения транспортных средств.

Из-за отсутствия видимости с 13.00 часов 12 января текущего года на участке от транспортной развязки п. Актау до границы Акмолинской области, а также между городами Караганда и Темиртау движение закрыто для всех видов транспортных средств.

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