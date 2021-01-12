В 20-кратном размере будут производить компенсационные посадки за незаконную вырубку деревьев

В случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу РК, компенсационная посадка деревьев производиться в 30-кратном размере.

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, передает zakon.kz.

В частности, правила содержания и защиты зеленых насаждений дополнены пунктом 29-1:

В случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере.

Также говорится, что физическое или юридическое лицо, совершившее незаконную вырубку, уничтожение, повреждение деревьев или нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, несет ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях и производит компенсационную посадку деревьев в двадцатикратном размере.

В случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производиться в тридцатикратном размере, - отмечается в документе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (11 января).

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