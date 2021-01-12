"Предстоит кропотливая работа". Байбек рассказал, как Nur Otan будет работать дальше

Байбек поблагодарил избирателей.

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал, как партия будет работать дальше, передает zakon.kz.

По его словам, предвыборная программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" – это готовый план развития страны и регионов на ближайшие 5 лет. Он продолжает курс 5 институциональных реформ Елбасы и включает задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана.

Программа Nur Otan – это четкие, детально просчитанные меры, подкрепленные финансами и реальными ресурсами. Впервые изменен подход в планировании. За основу взят не отраслевой, а стратный принцип. Главным ориентиром являются интересы конкретных социальных групп. Как сказал Елбасы, теперь наша партия должна обеспечить реализацию на всех уровнях предвыборных обещаний и поставленных Главой государства задач по преодолению последствий пандемии и экономического кризиса. Предстоит огромная, кропотливая работа. Друзья! Еще раз хочу поблагодарить всех, кто 10 января пришел на избирательные участки и проголосовал за "Nur Otan" - за созидание и процветание Казахстана. Уверен, что вместе мы обеспечим устойчивое развитие нашей страны! Преодолев испытания, победим вместе! - написал Байбек у себя в Facebook.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. 12 января в ЦИК РК озвучили итоги. В парламент прошли три партии: Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Больше всего мандатов у Nur Otan.

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