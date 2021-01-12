В маслихат Алматы войдут депутаты от четырех партий

Партия Nur Otan получила 29 депутатских мандатов.

Территориальная избирательная комиссия Алматы подвела итоги выборов депутатов маслихата города и распределила депутатские мандаты по итогам голосования, передает zakon.kz.

Территориальной избирательной комиссии Алматы всего было зарегистрировано 118 кандидатов от пяти политических партий.

По итогам выборов в маслихат города по партийным спискам, голоса избирателей распределились следующим образом: за партию Nur Otan проголосовало 68,11% избирателей, Демократическая партия Казахстана "Aк жол" набрала 10,11% голосов, за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" отдали голоса 7,68% избирателей, Народная партия Казахстана набрала 7,31% голосов и Политическая партия ADAL набрала – 6,79% голосов.

Согласно решению Территориальной избирательной комиссии города Алматы по итогам голосования к распределению депутатских мандатов были допущены следующие политические партии:

Партия Nur Otan Демократическая партия Казахстана "Aк жол" Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" Народная партия Казахстана

Партия Nur Otan получила 29 депутатских мандатов, 4 депутатских мандата получила Демократическая партия Казахстана "Aк жол", по 3 депутатских мандата получили Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" и Народная партия Казахстана.

Выборы в маслихат города Алматы по партийным спискам прошли 10 января 2021 года с 7.00 до 20.00 часов по местному времени. Явка избирателей была зафиксирована на уровне 30,25%.

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