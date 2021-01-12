В Казахстане за неделю от коронавируса скончались 30 человек

Больше всего умерло в Алматы.

С 4 по 10 января зарегистрированы 30 смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает zakon.kz.

город Нур-Султан - 4 город Алматы - 8 Актюбинская область - 2 Алматинская область - 4 Атырауская область - 3 Восточно-Казахстанская область - 4 Жамбылская область - 1 Западно-Казахстанская область - 1 Костанайская область - 1 Павлодарская область - 2

Минздрав сообщает, что итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2349 случаев с летальным исходом.

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