Telegram стал вторым по скачиваемости в США после штурма Капитолия

С 6 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, после того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников соцсеть Parler, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По данным The Daily Telegraph, за неделю с 6 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее. Помимо блокировок аккаунтов, связанных с Трампом, на рост популярности Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности WhatsApp. 8 января администрация последнего объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Основатель Telegram Павел Дуров, после изменения политики конфиденциальности WhatsApp заявил об ускорившемся "бегстве" пользователей в Telegram. По его словам, одновременно с этим появились платные боты, которые начали публиковать фейки о Telegram и "предвзятую информацию" о WhatsApp.

Он также прокомментировал удаление соцсети Parler, которую использовали сторонники Трампа, из магазинов App Store и Google Play. Apple и Google обвинили ее в отсутствии модерации и распространении "угроз общественной безопасности".

Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям. основатель Telegram Павел Дуров

Чтобы "сохранить доступ к свободному потоку информации", он призвал пользователей переходить с iOS на Android, на которой можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы.

По словам основателя Telegram, команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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