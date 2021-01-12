Озвучены итоги выборов депутатов маслихатов

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На заседании озвучен отчет ТИК об установлении итогов выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан.
12 января в ЦИК РК прошло заседание по итогам выборов депутатов маслихатов и распределении депутатских мандатов, передает zakon.kz.
На заседании ЦИК озвучили итоги выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан.
В заседании приняли участие представители политических партий, в режиме ВКС территориальные избирательные комиссии областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев, открывая заседание, отметил, что полномочия по установлению итогов выборов депутатов маслихатов принадлежат территориальным избирательным комиссиям. Соответствующая работа проведена территориальными избирательными комиссиями областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента по всем 216-ти маслихатам.
На заседании были заслушаны отчеты территориальных избирательных комиссий об итогах очередных выборов депутатов маслихатов РК и распределении депутатских мандатов маслихатов по итогам голосования.
Подводя итоги заседания, Берик Имашев отметил, что впервые депутаты маслихатов избирались по пропорциональной избирательной системе. Это является логичным продолжением конституционной реформы 2007 года и унифицирует подходы по формированию представительных органов на республиканском и местном уровнях.
Согласно КЗ "О выборах в РК" очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом соответствующего филиала политической партии не позднее пяти дней со дня опубликования выборов.
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