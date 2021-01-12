Нулевая видимость. Сразу шесть машин столкнулись на трассе

Из-за плохой видимости.

Из-за разыгравшейся непогоды на дороге между Карагандой и Темиртау столкнулись шесть легковых машин, передает zakon.kz.

ДТП произошло на автодороге Алматы-Екатеринбург.

На участке между Карагандой и Темиртау во время бурана из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей. К счастью, обошлось без тяжких последствий. Несмотря на неоднократные предупреждения метеорологов и сотрудников ДП Карагандинской области о резком ухудшении погоды и соблюдении осторожности, многие водители отправляются в дорогу. Тем самым они подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Полицейские рекомендуют водителям не игнорировать предупреждения. пресс-служба ДП Карагандинской области.

Ранее полиция региона записала видео-предупреждение о плохой видимости на трассах.

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