Озвучены результаты выборов в маслихаты трех крупных городов Казахстана

К выборам в маслихаты были допущены пять партий.

Итоги выборов депутатов в маслихаты Нур-Султана, Алматы и Шымкента озвучили в Центральной избирательной комиссии, передает zakon.kz.

К выборам в маслихаты были допущены пять партий.

Председатель ЦИК Берик Имашев сказал, что впервые депутаты маслихатов избирались по пропорциональной системе.

В маслихат города Нур-Султана - 31 мандат. Всего по партийному списку в депутаты городского маслихата зарегистрированы 88 кандидатов. В соответствии с конституционным Законом РК "О выборах" на основании итогов выборов депутатские мандаты для политических партий распределены соответствующим образом. В этой связи: Народная партия Казахстана получила 2 мандата, партия Nur Otan - 26 мандатов, партия "Ак жол" - 3 мандата. председатель территориальной избирательной комиссии Нур-Султана Бахыт Бектемисова.

В Алматы было 39 мандатов. Голоса распределились следующим образом:

Nur Otan - 29 мест; "Ак жол" - 3 места; Народная партия Казахстана - 3 места; "Ауыл" - 3 места.

В Шымкенском маслихате было 30 мандатов. Они распределились следующим образом:

Nur Otan - 24 мандата; "Ауыл" - 3 места; "Ак жол" - 3 мандата.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!