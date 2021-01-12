Судебная эпопея с Минэнерго или есть ли защита в храме правосудия?

ТОО "Тениз Ойл" подал в суд иск о признании незаконным и отмене решения об отказе в заключении контракта.

Не дождавшись мотивированного ответа от столичного ведомства, мой клиент ТОО "Тениз Ойл" обратился в столичный СМЭС с иском о признании незаконным и отмене решения об отказе в заключении контракта.

В ходе предварительного слушания представители ответчика в лице Минэнерго иск не признали, просили отказать в удовлетворении, пояснив, что аукцион отменен уведомлением на основании протокольного решения от 21 ноября 2019 года. Однако ни суду, ни ТОО на обозрение указанный документ предоставлен не был. В итоге суд прекратил производство по делу, а в определении указал, что "В конкретном случае заявитель был вправе обжаловать действия уполномоченного органа, выраженное в уведомлении от 21 ноября 2019 года от отмене результатов аукциона протокольным решением".

Однако указанный вывод суда является в корне неверным, в силу ст. 99 Кодекса РК "О недрах и недропользовании", если по итогам рассмотрения заявлений не был допущен к участию в аукционе ни один заявитель (кроме лица, подавшего заявление на проведение аукциона), комиссия по проведению аукционов в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, предоставленного для подачи заявлений на участие в аукционе, либо со дня окончания срока рассмотрения заявлений на участие в аукционе, принимает решение об отмене аукциона.

То есть решение об отмене аукциона, направленное в адрес ТОО 21 ноября 2019 г., не могло быть оспорено Заявителем, так как к участию в аукционе в итоге был допущен только он один. В этом случае комиссия по проведению аукционов была обязана принять решение об отмене аукциона.

А последствием такой отмены должно было явиться заключение контракта на недропользование с Заявителем, чего Минэнерго не сделало.

11 марта 2019 г. ТОО получило письмо, в котором указывался отказ в заключении контракта на недропользование для доработки минимальных требований, и юристы ТОО обратились вновь в храм правосудия. Но не тут то было, судья Н. СМЭС г. Нур-Султан отказала в иске, ввиду того, что Ответчиком пропущен срок исковой давности.

При этом сам суд указывает в решении, что находит доводы о незаконности действий ответчика в лице ТОО обоснованными, а прокуратура считает, что требования ТОО необходимо удовлетворить.

Основанием для применения срока исковой давности и неприменения положений о его прерывании подачей иска суд указал нарушение требований, предусмотренных процессуальным законодательством без конкретных ссылок на нормы законодательства. Тогда как предыдущее производство по заявлению было прекращено в связи с требованием суда об обжаловании протокольного решения. При этом судом было достоверно установлено, что протокольное решение отсутствует и министерство его не оформляло.

В ходе процесса судом было допущено немало процессуальных нарушений:

1 - Решение суда должно быть изготовлено в окончательной форме в течении 5 дней после его оглашения, как того требуют нормы ГПК РК, однако оно было изготовлено и опубликовано только спустя 3 недели.

В силу п.1 ст. 172 ГПК РК, ходатайство о применении срока исковой давности должно было быть заявлено исключительно при подготовке к рассмотрению дела. Срок является пресекательным, но в материалах дела такое ходатайство министерства появилось 28 октября, хотя решение судом вынесено 26 октября.

Мой клиент считает, что органу надзора следует внимательно присмотреться к действиям суда, поскольку прерогативой прокуратуры является, в силу ст. 6. Закона "О прокуратуре", надзор за законностью актов, действий (бездействия) государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, путем проведения проверок и анализа состояния законности, а также оценки актов, вступивших в силу.

Председатель ПЮК "Юстус" Жанетта Бегахметова, в интересах ТОО "Teniz Oil"

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