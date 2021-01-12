Санврачи прокомментировали информацию о принудительной вакцинации в Казахстане

В Казахстане любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого.

Информация о принудительной вакцинации в Казахстане является фейком, передает zakon.kz.

В Сети распространяется рассылка о том, что в селах идет агитация за вакцинацию. Якобы врачам сказали найти 15-20 человек и вакцинировать.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

В Казахстане любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого. Вакцинация в Казахстане не является принудительной. Согласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" у каждого гражданина есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации.

Ни одна вакцинация в Казахстане не предполагает никакого чипирования людей.

Перед тем, как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины.

В настоящее время проводится работа по подготовке к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции. Применение вакцины против КВИ, как и всех других вакцин, разрешается только после завершения фаз клинических исследований и государственной регистрации в Республике Казахстан. С учетом этого, в Казахстане вакцинация против КВИ предполагается начать в ближайшие месяцы текущего года. При этом, вакцинация против данной инфекции также будет на добровольной основе, - говорится в сообщении.

В целях снижения распространения КВИ в республике, так же как и во всем мире, предполагается начать вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения инфекции. В эти группы включены медицинские работники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, а также лица с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, которые нуждаются в защите от инфекций в первую очередь.

Комитет санэпиднадзора просит граждан не поддаваться сомнительной информации в социальных сетях и мессенджерах. Для получения достоверной информации лучше обращаться к официальным источникам: официальному интернет-ресурсу Комитета, телеграм-каналу "МВК по нераспространению COVID-19" и аккаунтам в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube, либо обращаться с письменным запросом в адрес Комитета.

В Комитете напомнили, что распространение заведомо ложной информации наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо ограничением или лишением свободны на срок до 1 года.

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