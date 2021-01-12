Казахстанский школьник погиб в горах Кыргызстана

Тело погибшего спускают с горнолыжной базы.

Двенадцатилетний мальчик из Казахстана погиб при спуске по одной из трасс на горнолыжной базе в Караколе, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Сегодня, 12 января, примерно в 15:00 в милицию поступило сообщение, что подросток при спуске врезался в ель и скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Тело погибшего спускают с базы в областную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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