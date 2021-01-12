13 автомобилей столкнулись недалеко от столицы из-за плохой видимости

По предварительной версии, водитель КамАЗа наехал на легковушку, чем спровоцировал цепь аварий.

Несколько автомобилей столкнулись на трассе Нур-Султан – Темиртау из-за нулевой видимости, передает zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля "КамАЗ" не соблюдал безопасную скорость движения, не справилс я с управлением и врезался в автомобиль Lada, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

В результате 13 транспортных средств совершили попутное столкновение, ранен один человек. Все подробности выясняются, - рассказали в компании.

Как отмечается, с утра на данном участке трассы ограничена видимость, выпал обильный снег, сильный боковой ветер. Ведутся работы по очистке трассы.

12 января текущего года в дежурную часть ОП Аршалынского района поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге Нур-Султан - Темиртау вблизи п.Аршалы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия осуществлен выезд сотрудников районного отдела полиции, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, оказывается помощь в эвакуации пострадавшего транспорта, водителей и пассажиров, - рассказали в свою очередь в Департаменте полиции.

В "КазАвтоЖол" просят всех автомобилистов соблюдать безопасный интервал движения и скоростной режим, а также избегать опасных маневров.

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