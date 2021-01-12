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Певица стала чиновницей в Шымкенте

Фото: социальные сети 12 января 2021, 18:00

Она стала заместителем руководителя управления культуры Шымкента.

Казахстанская певица Акбота Керимбекова стала заместителем руководителя управления культуры Шымкента, передает zakon.kz.

Новостью поделилась подруга певицы Индира Елубаева.

Моя подруга Акбота стала заместителем руководителя управления культуры города Шымкента, - написала она в Instagram, поздравив с назначением на пост.

Ранее другой певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев был назначен исполняющим обязанности директора городского дома культуры Шымкента.

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