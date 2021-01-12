Лукашенко поручил ответить на "бандитские" санкции Запада

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Не надо бояться, надо им уже показывать зубы, - президент Беларуси.
Александр Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских предприятий "бандитскими", сообщает zakon.kz.
Как передает БЕЛТА, президент Беларуси уже поручил выработать симметричный ответ.
Об этом он заявил в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.
Не надо бояться, надо им уже показывать зубы, - Лукашенко.
Совет ЕС в конце прошлого года выпустил постановление по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юрлиц. Это уже третий пакет санкций против республики.
Как заявили в пресс-службе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, обсуждение следующего пакета антибелорусских санкций планируется провести в Брюсселе в начале 2021 года.
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