Дежурившая на избирательном участке сотрудница полиции приняла роды у сельчанки

Он с мамой уже готовится к выписке.

В Северо-Казахстанской области сотрудница полиции помогла появиться на свет мальчику, передает zakon.kz.

Малыш родился в одной из сельских школ области, в помещении которой соседствовали местный ФАП и избирательный участок.

Около 19 часов вечера в двери школы постучала встревоженная фельдшер из соседнего села Рощино и попросила помощи у дежурившей на избирательном участке в селе Хлеборобное сотрудницы полиции. Фельдшер, сопровождающая роженицу в райцентр Булаево, обеспокоившись, что не успеет доехать до районной больницы, обратилась в ближайший медпункт. У 34 летней жительницы села Рощино начались стремительные роды, - рассказали в ДП.

Капитан полиции Ольга Кангозина тут же созвонилась с врачами из районной больницы и начала действовать согласно их указаний. В Хлеборобное направили "Скорую помощь" из райцентра. Но процесс родов шел так быстро, что сотруднице полиции и фельдшеру самим пришлось принять роды.

Меня до сих пор переполняют эмоции. Я сама перерезала пуповину, обеззаразив ножницы. Родился мальчик. Я боялась, что мы его потеряем. После рождения он не закричал. После того, как похлопали по спинке, он закричал, и я поняла, что мы справились…, - рассказала Ольга Кангозина о событиях вечера 8 января.

Пригодился Ольге и свой собственный опыт родов, 11-лет назад у нее родилась дочь. Вспомнив рекомендации акушеров, она применяла их при родовспоможении. Через несколько минут после рождения малыша подоспела и районная "Скорая". А счастливая роженица, медик и капитан полиции успели даже сфотографироваться на память.

Оперуполномоченный Ольга Кангозина за пять лет работы в органах правопорядка многое видела, ведь работа в полиции подразумевает стечение самых разных обстоятельств. 5 лет она работала следователем, в буднях которого и встречи с матерыми преступниками, и выезды на места обнаружения трупов.

Но как признается капитан полиции, принять роды – самое сложное испытание, которое ей пришлось пройти за все годы служебной деятельности.

Честно сказать, я очень испугалась. Даже не думала, что справлюсь. Накануне мне приснился сон, будто у меня есть взрослый сын, но даже и предположить не могла, что жизнь мне приготовила такое испытание. Готовность к самым неординарным ситуациям - часть профессии полицейского, - сказала "акушер" в погонах.

Ольга узнала, что мальчика - третьего ребенка в семье, назвали Даналы. Он с мамой готовится к выписке.

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