Новая реальность: биткоин пришел к нам надолго, если не навсегда – эксперт

Нельзя подходить к фондовому рынку и криптовалютам как к казино.

Что будет в 2021 году с тенге, с долларом, с нефтью? Куда катится биткоин – это пузырь или новая реальность? Об этом и другом читайте в интервью известного аналитика Международной инвестиционной компании EXANTE Андрея Чеботарева, сообщает zakon.kz.

- Андрей Александрович, темой нашей сегодняшней беседы будет тенге, доллар, нефть, криптовалюты... Что, на ваш взгляд, ожидается в этой сфере в 2021 году?

- Давать прогноз по валюте – вещь неблагодарная, но мы попробуем разобраться.

Наш тенге зависит от трех основных факторов. Пока. Первый главный фактор – это цена на нефть. Второй – курс российского рубля. Третий – цена самого доллара, так называемый индекс доллара. Он тоже есть, он тоже меняется. Несмотря на то, что всем кажется, что доллар самая стабильная валюта в мире, это не так.

За последние 107 лет, например, доллар потерял покупательскую способность в три тысячи раз. Более того, за президентство Трампа индекс доллара снизился со 100 до 89 пунктов так называемого индекса доллара собственно. Поэтому первый фактор – это нефть. Мы зависим от ее цены, потому что это основной экспортный товар нашей страны. К сожалению. При удачной диверсификации экономики мы будем меньше зависеть от цены на нефть. При удачной политике импортозамещения, снижения импорта из России мы будем меньше зависеть от российского рубля.

Но вряд ли что-то глобальное изменится в этом году, хотя предпосылки к общему изменению есть. Но я боюсь, что не хватит года, чтобы изменить вес этих факторов. Поэтому первое – нефть. Нефть сейчас стоит 55 долларов за баррель и это уже верхняя граница того прогноза, который давали инвестиционные банки на весь этот год. Они давали прогноз от 50 до 55 долларов, может, чуть выше за один баррель. Это хорошая цена. Я считаю, что наш бюджет сверстан из расчета 35 долларов. То есть, мы как бы были готовы к низкой цене на нефть, поэтому то, что она высокая, это в принципе не плохо, а хорошо. Но дело в том, что это не единственный фактор опять же.

Второй фактор – российский рубль. Российский Центробанк выбрал так называемую политику слабой национальной валюты, политику слабого рубля. Мы тоже ее придерживались. Если вы помните, полтора года назад тенге называли недооцененным. Когда равновесный курс был около 330-340, регулятор не давал укрепляться нашей валюте, держал его в районе 375-380.

- Такая политика имеет плюсы или минусы?

- И плюсы, и минусы. Россия выбрала ее из-за плюсов. Точно так же, как и мы, Россия - экспортер, экспортер нефти. Нефть – основной товар, который наполняет бюджет и российский национальный фонд. При высокой цене на нефть дефицит бюджета меньше.

В выигрыше экспортеры, которые экспортируют собственно нефть. В проигрыше – импортеры и люди, которые импортируют товар из-за границы, потому что валюта дорожает, инфляция повышается. Единственное, что в России был как бы небольшой запас прочности, который позволял где-то с июня начать проводить эту политику, она негласно проводится. Мы видели в июне ренессанс и тенге и рубля.

Мы возвращались после мартовских минимумов в 440 тенге (даже ниже 440 были курсы - 396 тенге несколько дней), но, к сожалению, потом Россия решила перестать поддерживать рубль и выбрала политику слабого рубля для наполнения своего бюджета в условиях низких цен на нефть. Возможно, сейчас они откажутся от этого частично, и это как бы будет способно поддержать нас.

Третий фактор - цена самого доллара. Это было последнее невыполненное обещание Трампа. Не факт, что Байден будет продолжать такую же политику, но пока доллар держится на достаточно низком уровне.

- Чем это объясняется?

- Огромными вливаниями ликвидности в фондовый рынок, которые были введены Центробанком США федеральной резервной системы. Денежная масса сильно увеличилась, это все обошло нам рынок и, соответственно, мы получили снижение цены доллара.

- Если в этом году не будет пандемии, каким будет валютный курс, на ваш взгляд?

- Если мы представим, что 2021 год будет идеальным, не будет никаких новых штаммов коронавируса, никаких новых пандемий, никаких новых локдаунов, то есть предпосылки, что текущий валютный курс сохранится в течение года без каких-либо значительных колебаний.

Но, к сожалению, мир достаточно хрупок, мы это прекрасно видели в 2020 году, и все может рухнуть очень быстро, прям вот за один день. За один торговый день, за одну торговую ночь для нас, потому что торговый день в США для нас ночью проходит. Все может очень быстро рухнуть, потому что все держится на огромной ликвидности, влитые в рынки, а реальная экономика страдает. И не только у нас, но и во всем мире. А если к этому добавить какой-нибудь новый штамм, какой-нибудь новый вирус или еще что-нибудь там, не дай Бог, то будет совсем нехорошо, и все это может упасть очень, очень быстро, погребая под собой и валюторазвивающиеся страны, в том числе тенге.

Поэтому мой прогноз на курс без каких-либо глобальных происшествий в мире и при сохранении примерно текущих политик Центробанка, как России, так и Казахстана - надеюсь, мы также останемся привержены свободному курсу, как это было весь прошлый год. За это большой респект Нацбанку, когда он перешел от политики частично плавающего обменного курса к политике действительно полностью свободного обменного курса. При таком стечении факторов курс будет в районе 410-425 тенге.

Опять же, нефть показывает хорошую динамику, может, она будет дорожать и дальше. Надеяться на это хочется, но не очень получается, потому что 2020-й научил нас не надеяться и быть готовыми к чему-то плохому.

- Перейдем ко второй части нашей беседы, Андрей Александрович. Как вы думаете, биткоин - это пузырь или новая реальность?

- Очень хороший, интересный вопрос. Естественно, биткоин обновляет абсолютные максимумы. Когда в 2017 году все о нем заговорили, он стоил почти 20 тысяч долларов, а буквально несколько дней назад - уже 42 тысячи, то есть больше в два раза. Сейчас большая коррекция, больше 10 процентов потеря и я боюсь что-то говорить, потому что все может очень быстро измениться. Но! Было бы плохо, если бы после такого огромного роста, такого ралли, как говорят трейдеры, не было коррекции. После всякого ралли всегда бывает коррекция.

Другое дело, что биткоином оно проходит очень быстро. Люди, которые верят, что биткоин может стоит 50-100 тысяч долларов и больше, как это говорили некоторые инвестбанкиры, пользуются моментом коррекции откупают минимумы. То есть что-то падает - это хороший шанс купить подешевле, если ты веришь, что оно будет расти.

- Каков ваш личный прогноз?

- Мой личный прогноз: биткоин так и будет стоить 50 тысяч и больше, но не сразу. Скорее всего, эта коррекция может немого затянуться, как это было, собственно, в 2017 году. А мы с вами помним, коррекция была ровно на три года, до трех тысяч было падение, но теперь он выстрелил. Поэтому мы все видим эти огромные всплески.

- Так покупать биткоин или как? Что посоветуете?

- Мой личный совет всем тем, кто хочет купить, как и тогда, в декабре, когда об этом все таксисты говорили: трейдеры никогда не складывают все в одну корзину. Никогда нельзя взять и на все купить только биткоин, ты можешь очень быстро потерять. Очень много и очень быстро потерять. И, да, очень быстро заработать. Это своеобразное… Многие думают, что это казино. Но кто приходит и думает, что это казино, они всегда проигрывают. Нельзя подходить к фондовому рынку и криптовалютам как к казино.

Профессиональные трейдеры очень подозрительно относятся к биткоину, поскольку у него огромная волатильность. Волатильность - это изменение цены, он буквально в течение часа может показывать + - 5% и это очень страшно для профессионального трейдера, поскольку ты можешь просто нажать на 30 секунд позже кнопку "продать" или "купить", потерять или приобрести достаточно ощутимую разницу в сумме сделки.

И, конечно же, сейчас это хайповый актив, конечно же, сейчас не идет речь о том, что биткоин это какое-то платежное средство. Пока. Несмотря на рост платежей, это биржевой актив, его покупают, потому что он сколько-то стоит и он показывает достаточно интересный огромный экспрессивный рост. К сожалению, он может показывать ровно такое же падение.

Мой личный совет: да, с криптовалютами можно экспериментировать, покупая какие-нибудь инструменты, связанные с ними, но делать это надо на небольшую часть своего портфеля, которой вы можете рисковать, которая у вас выделена специально под эти риски.

И помнить, что за всяким ростом всегда следует коррекция. Всегда. Насколько она будет долгой и насколько она будет глубокой – другой вопрос. Поэтому биткоин это, скорее всего, новая реальность. Несмотря на то, что сейчас это больше напоминает пузырь в плане того, что, да, им не платят, это не какой-то реальный актив, он, скорее всего, пришел к нам надолго, если не навсегда.

Помните, несколько лет назад очень многие банкиры плевались и говорили, что все это ерунда, никогда биткоин не будет столько стоить, никогда ничего этого не будет, а теперь эти же инвестбанки покупают их в свой портфель, потому что у актива есть цена. Ты можешь быть не согласен с тем, сколько это стоит, почему это столько стоит, но у этого актива есть цена и за эту цену его покупают и продают очень многие люди и с этим надо считаться.

Поэтому этот пузырь никогда полностью не лопнет. Рано или поздно реально будет коррекция к использованию этой монеты для средства оплаты по всему миру и к этому моменту мы увидим какой-то предел его стоимости.

Я согласен с некоторыми западными аналитиками, прогнозирующими стоимость до конца этого года от 50-60 тысяч до 100 тысяч долларов за одну монету.

Торгын Нурсеитова

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