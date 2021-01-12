Рядом с Алматы загорелась многоэтажка

По словам очевидцев, вспыхнула пена.

Близ Алматы загорелся многоэтажный жилой дом в ЖК "Нурия", передает zakon.kz.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что пламя стремительно распространяется по верхней части жилого дома.

По словам очевидцев, вспыхнула пена, пожар ликвидирован, никто не пострадал. Официальной информации по поводу пожара пока не поступало.

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